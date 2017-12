Agence Gabonaise de Presse

lundi 11 décembre 2017 Clôture du 11ème congrès ordinaire du PDG : Ali Bongo Ondimba opposé à la dissolution du parti LIBREVILLE, 11 Décembre (AGP) - S’exprimant sur les rumeurs et affirmations qui prédisaient la dissolution du Parti démocratique gabonais, le président de cette formation, Ali Bongo Ondimba a exprimé son opposition, malgré cette proposition faite par certains cadres relevant de son entourage. « Le PDG que l’on croyait, terminé, mort et là et va encore continuer de faire de grandes choses. Je le dis parce qu’avant la tenue des conseils provinciaux de ce congrès, un certain nombre d’entre vous avaient entendu des rumeurs qui vous ont rendu inquiets disant que je vais dissoudre le PDG. Cette rumeur était vraie et fondée puisqu’on me l’a proposé. On m’a dit qu’il fallait dissoudre le PDG, mais je vous ai dit que je suis suffisamment dans cette maison depuis pour la connaître et je savais au fond de moi que le PDG ne pouvait pas mourir », a-t-il déclaré. Ali Bongo Ondimba a donné les raisons de son opposition qui reposent sur la confiance qu’il place sur l’ensemble des militants de base. « Cette petite flamme qui est là ne s’éteint pas, et je savais qu’il suffirait que je batte le rappel , que j’envoie un message pour que tous les pédégistes sortent, car mes chers compatriotes, je n’ai jamais douté un seul instant, je n’ai jamais cru que j’étais seul, je savais que vous étiez là et que vous attendiez mon appel, l’appel du chef », a-t-il lancé. Il a rappelé l’ensemble des militants de sortir de l’immobilisme pour à l’action. « Cet appel est venu pour vous dire levez-vous et montrez à la face du pays et du monde que le PDG est toujours là toujours aussi grand et va continuer dans sa voie, celle de transformer ce pays, consolider l’unité nationale. Ce congrès était l’occasion pour moi de nous retrouver et de parler de nous, du PDG pour dire que maintenant assez reposer, assez dormir, il est temps de passer à l’action. C’est ce que nous allons faire. Tous sur le terrain, je veux vous voir tous sur le terrain pour porter haut et fort la bannière du PDG pour que notre pays soit plus fort et grand car, c’est pour lui que nous travaillons » a-t-il indiqué avant d’ajouter que « n’ayez pas peur et honte d’afficher clairement et hautement que vous êtes du PDG, c’est un grand parti, c’est un beau parti ». Il y a plusieurs semaines, une forte rumeur amplifiée par certains organes de presse avait annoncé que le 11ème congrès ordinaire PDG, convoqué par son président, avait pour objectif, entre autres, la dissolution de ce parti. Un projet présenté à Ali Bongo Ondimba par ses amis regroupés au sein du mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba (MOGABO). SN/FSS