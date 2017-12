Agence Gabonaise de Presse

lundi 11 décembre 2017 Clôture du11ème congrès ordinaire du PDG : Du nouveau à la tête du parti LIBREVILLE, 11 Décembre (AGP) - Les assises, qui se sont achevées dimanche à Angondjé au nord de Libreville, ont été sanctionnées par le renouvellement des responsables du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir). Le cabinet politique du président du parti, sera désormais dirigé par l’actuel directeur de cabinet civil du président de la République, Brice Laccruche Alihanga, en remplacement du professeur Léon Nzouba. L’alliage de ce poste résulte de la volonté d’Ali Bongo Ondimba de permettre au parti au pouvoir d’être véritablement et réellement au service du pays. Outre la confirmation du secrétaire général intérimaire, Eric Dodo Bounguendza, le secrétariat exécutif a été renouvelé presque totalement. Des membres de l’ancien bureau, Jean Marie Koumba est le seul rescapé de ce nettoyage. L’union des jeunes du parti démocratique gabonais a été confiée à Marius Assoumou en remplacement de Vivien Péa qui faisait déjà objet de contestation par ses « camarades » jeunes. Quant à l’Union des femmes du parti démocratique gabonais (UFPDG) que présidait Chrystel Limbourg, elle échoit à Chantal Mebalé. S’agissant du centre d’études politiques, Richard Ekazama devient son responsable. Il remplace le nouveau secrétaire général Eric Dodo Bounguendza. Une innovation au sortir de ce congrès est la nomination des secrétaires nationaux en charge de l’animation du parti non originaires, dans chaque province rattaché directement au président du parti. Ils auront à suivre la matérialisation de la Régénération et de la Revitalisation dans les provinces dont ils ne sont pas originaires. Il s’agit là de renforcer le positionnement du parti sur la valeur de l’unité nationale qu’il cultive depuis déjà 50 ans. S’agissant du Conseil consultatif des Sages, celui-ci voit l’arrivée à sa tête du camarade Faustin Boukoubi, ancien Secrétaire général du parti. Cette nomination montre l’importance de cet organe, autant qu’elle marque la reconnaissance du parti pour la fidélité de cet illustre camarade. Cette nouvelle équipe régénérée regroupe les jeunes, les femmes et les anciens. Elle a la lourde tâche de mettre en œuvre la feuille de route du parti qui participe de sa régénération et sa revitalisation. « Le thème de ce 11e congrès était, je vous le rappelle- la régénération et la revitalisation - ce qui signifie que notre parti a besoin de sang neuf et d’idées neuves, il a surtout besoin de renforcer ses fondamentaux en introduisant de nouvelles manières de les faire vivre et surtout de nouvelles personnes pour les incarner », a souligné le président du PDG, Ali Bongo Ondimba. Lors de la plénière, qui a précédé la présentation du Secrétariat exécutif, le rapport général a été adopté par le Bureau du congrès. Il intègre l’ensemble des recommandations issues de chaque commission ; celles-ci, constituant aussi des objectifs que tout le parti est tenu d’atteindre. SN/FSS