Agence Gabonaise de Presse

lundi 11 décembre 2017 11ème Congrès du PDG : Éric Dodo Bounguenza confirmé secrétaire général du parti LIBREVILLE, 11 Décembre (AGP) - Eric Dodo Bounguendza, a été dimanche 10 décembre 2017 à Libreville, confirmé à son poste, de Secrétaire général du parti, à l’issue du congrès du Parti démocratique gabonais avancé (PDG) qui s’est tenu du 8 au 10 décembre 2017à Libreville. A cette fonction, M.Bounguendza, se fera accompagné par une nouvelle équipe qui aura la lourde mission de mettre en musique la feuille de route définie par le Distingué Camarade Président, Ali Bongo Ondimba, axée sur ‘’la régénération et la revitalisation’’.

Ce qui signifie que le parti a besoin de ‘’sang neuf et d’idées neuves. Il a surtout besoin de renforcer ses fondamentaux en introduisant de nouvelles manières de les faire vivre. Et surtout de nouvelles personnes pour les incarner’’, soulignait le Chef de l’Exécutif, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs Président dudit parti. Lors de la plénière, qui a précédé la présentation du secrétariat exécutif, le rapport général a été adopté par le Bureau du Congrès. Il intègre l’ensemble des recommandations issues de chaque commission, celle-ci constituant aussi des objectifs que tout le parti est tenue d’atteindre. « Au sortir de ces assises, notre partie retrouvera nous en sommes persuadés son animation d’en temps, son développement, initiera des inspections des structures de base, comme vous le souhaitez. Au sortir de ces assises l’engagement, l’adhésion, seront davantage mis en relief, comme vous le souhaitez tant », a déclaré le SG du parti En effet, les nouveaux Secrétaires nationaux, au nombre de onze (11), auront à suivre la matérialisation de la Régénération et de la Revitalisation dans les provinces dont ils ne sont pas originaires. Il s’agira là de renforcer le positionnement du parti sur la valeur de l’unité nationale qu’il prône depuis déjà 50 ans. De même que, la nouvelle feuille de route prévoit, une synergie entre les actions prochaines du gouvernement et les objectifs de développement que se sont assignés le directoire du parti, ceci sous la supervision du Président du parti, Ali Bongo Ondimba. Pour y parvenir les pédégistes comptent sur les partis amis et les associations partenaires dont ils entendent renforcer la coopération. C’est ainsi qu’une commission a été consacrée à la ‘’Diaspora’’, afin de rappeler à cette catégorie des gabonais, le rôle qu’ils ont à jouer dans le développement du pays. Les congressistes se sont engagés à corriger les erreurs du passé matière de ressources humaines et de révision de mode de gestion, tout en incitant à un dynamisme dans la création d’emplois. ERAM/FSS