Agence Gabonaise de Presse

mercredi 20 décembre 2017 Suite à l’attaque de deux journalistes danois : Les éclairages de la présidence de la République face à la désinformation LIBREVILLE, 20 Décembre (AGP) - Le porte parole de la présidence de la République, Ike Ngouoni Aila Oyouomi a attiré, mercredi à Libreville au cours d’une conférence de presse, l’attention de la presse et de la population sur les informations erronées véhiculées dans les réseaux sociaux et les interprétations diverses relative à l’agression, samedi dernier, de deux journalistes danois à Libreville par un sujet nigérien. « Selon les premiers témoignages recueillis, il ressort qu’au moment du crime, l’agresseur, un ressortissant nigérien du nom d’Harouna Amadou, aurait crié le nom de Dieu en arabe… Et justifié son acte par la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l’Etat d’Israël. Ce fait a laissé place à diverses interprétations… Et dans certains cas à des conclusions hâtives qui nourrissent les amalgames ici et là … Il faut être prudent en pareille circonstance. Il importe d’alerter la population et la presse sur le risque de désinformation … En effet, des faits non avérés et non vérifiés, donc erronés, circulent de bouche à oreille et sur les réseaux sociaux. Mais retenez bien ! Seuls les canaux officiels de l’exécutif constituent des sources d’information fiables. J’en appelle à la responsabilité des médias et des personnes », a-t-il déclaré avant de marteler qu’ « en relayant des rumeurs émises par des sources peu crédibles, nous risquons de contribuer activement à une psychose qui n’a pas lieu d’être... » Ike Ngouoni Aila Oyouomi a fait part à la presse, de l’état actuel des deux journalistes agressés. « A l’heure où je vous parle, une des victimes, Monsieur Uri Goldman, fait toujours l’objet d’une prise en charge dans un établissement hospitalier de la capitale…Grâce à l’intervention rapide de nos chirurgiens, son diagnostic vital n’est plus engagé… Concernant Mme Helle Olsen, la seconde victime, … En état de choc, cette dernière bénéficie d’un accompagnement psychologique », a-t-il dit. Le porte parole de la Présidence de la République a réitéré la position de condamnation de l’Etat gabonais, suite à cette agression qu’il a qualifié de « lâche » et d’ « odieux ». « L’Etat condamne fermement ce crime odieux… Et que le Gabon ne tolérera jamais que de tels actes soient perpétrés sur son sol, quelle qu’en soit la justification… Notre réponse sera extrêmement ferme… Et la loi sera appliquée avec la plus grande rigueur. Ni l’intolérance, ni a fortiori l’intolérable n’ont leur place au Gabon. Notre pays est reconnu pour la qualité de son vivre-ensemble. Il a vocation à le demeurer à l’avenir », a-t-il martelé. « L’Etat a été particulièrement réactif et efficace en interpellant l’individu, en le mettant hors d’état de nuire… et en diligentant une enquête pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles a été commis cet acte lâche… L’enquête se poursuit. Des mesures conservatoires ont été rapidement prises. Le procureur a ainsi annoncé que 38 personnes avaient été interpellées. Le village artisanal, théâtre de cet acte criminel odieux, a été fermé pour les besoins de l’enquête », a-t-il conclu. SN/FSS