Agence Gabonaise de Presse

jeudi 21 décembre 2017 Jean François Ntoutoume Émane dribblé par le Front démocratique et Culturel de Quentin Ben Mongarias LIBREVILLE, 21 Décembre (AGP) - Le congrès du Front démocratique et Culturel (FDC) , prévu pour se tenir ce jeudi et dont l’issue devait porter l’ancien maire de Libreville devenu opposant Jean François Ntoutoume Émane , à la tête de cette formation politique, a avorté, a-t-on appris. Cette sortie politique ratée de l’ancien maire de la commune de Libreville et soutien de l’Opposant Jean Ping, est due à l’absence du président du Front démocratique et culturel, Quentin Ben Mongarias. Porté disparu de son domicile et injoignable par ses téléphones portables, ce dernier ne s’est pas présenté au lieu du congrès à Libreville. Un fait tout de même jugé étonnant par Ntoutoume Émane et les siens vu que le concerné, Quentin Ben Mongarias avait déjà accepté de céder son parti à l’ancien maire de Libreville. L’organisation de ce congrès avorté aurait coûté à Ntoutoume Émane et les siens, plus de 30 millions de francs CFA. Rendez-vous a été donné à une date ultérieure. Rappelons que c’est en 2015 que l’ancien Premier ministre et maire de Libreville a démissionné du Parti démocratique gabonais auquel il a appartenu pendant environ 30 ans. Passé dans l’opposition, il a soutenu la candidature de l’Opposant Jean Ping à l’élection présidentielle de 2016. SN/FSS