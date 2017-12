Agence Gabonaise de Presse

jeudi 21 décembre 2017 Les adieux de l’ambassadeur de Turquie à Ali Bongo Ondimba LIBREVILLE, 21 Décembre (AGP) - Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jeudi en audience l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie près la République Gabonaise, Madame Nurdan Bayraktar Golder, venue faire ses adieux au chef de l’Etat. Au cours de leur entretien, Ali Bongo Ondimba et la diplomate turque ont échangé essentiellement sur les points de coopération bilatérale entre Ankara et Libreville notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et sur le plan militaire. Madame Nurdan Bayraktar Golder, qui a passé un peu plus de deux ans au Gabon, a saisi cette occasion pour remercier les plus hautes autorités pour ces années de travail et de coopération. Enfin, elle a également profité de ce tête-à-tête avec le président de la République pour dresser le bilan de ses activités durant son mandat. La Turquie et le Gabon ont d’excellentes relations de coopération intensifiée et multiforme depuis 2009, sous Ali Bongo Ondimba. SN/FSS