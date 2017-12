Agence Gabonaise de Presse

samedi 23 décembre 2017 Convention de sécurisation des câbles de fibres optiques LIBREVILLE, 23 Décembre (AGP) - Le ministre de l’Économie numérique, Alain Claude Bilie -By-Nze, a présidé, jeudi 21 décembre, la réunion de signature de convention entre le groupe Gabon Télécom et Axione, en vue de sécuriser les câbles de fibres optiques sous marin. Cette convention de sécurisation des deux câbles de fibres optiques sous marins Sat3 et ACE permettra, lors de sa mise en œuvre dans les 60 jours de s’affranchir des contraintes administratives, commerciales et techniques en automatisant la sécurisation réciproque des câbles sous marins dont est doté le Gabon dans le but d’améliorer la qualité de services de tous les utilisateurs finaux. En effet, les deux câbles qui relient le Gabon à l’international pour la fourniture de téléphonie fixe et mobiles, des services internet et de bande passantes sont complexes et induisent le cas échéant des délais de rétablissement de plusieurs personnes jours à plusieurs semaines en isolant les utilisateurs finaux. ’’ Jusqu’alors dans l’intervalle de la mise en place de cette convention, nous étions contraint de négocier la restauration au cas par cas, de subir les délais de traitement administratif, de devoir parfois nous restaurer à l’international et de mettre en œuvre, lors de chaque incident des circuits internationaux ponctuels et dans des délais records ’’ à expliqué le directeur de concession Axione,Sylvain Pecouyoul. ERAM