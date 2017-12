Agence Gabonaise de Presse

samedi 23 décembre 2017 Le FMI approuve un décaissement de 101,1 millions de dollars au titre de l’accord triennal LIBREVILLE, 23 Décembre (AGP) - Dans le cadre de l’accord triennal paraphé par le Gabon et le FMI en juin 2017, estimé à 642 millions de dollars US, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé jeudi le décaissement de 101,1 millions de dollars pour soutenir le plan de relance économique initié par le gouvernement. « Le 21 décembre 2017, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la première revue du programme économique du Gabon appuyé par l’accord triennal conclu au titre du mécanisme élargi de crédit. L’achèvement de la revue ouvre la voie au décaissement immédiat de 71,430 millions de DTS (environ 101,1 millions de dollars), ce qui porte le total des montants décaissés jusqu’à présent dans le cadre de l’accord à 142,860 millions de DTS (environ 202,3 millions de dollars) », indique le communiqué publié par le département communication du FMI. En achevant la première revue de l’accord élargi conclu avec le Gabon au titre du mécanisme élargi de crédit, le conseil d’administration a approuvé la « demande des autorités en faveur d’une dérogation pour non-observation du critère de réalisation continu relatif au plafond pour l’accumulation de nouveaux arriérés extérieurs de paiement par l’administration centrale ». « Les résultats obtenus par le Gabon dans le cadre du programme ont été globalement satisfaisants. Bien que la situation économique demeure délicate, certains signes laissent entrevoir un retournement de la tendance descendante. En 2017, la production pétrolière sera vraisemblablement inférieure aux prévisions, d’où une légère révision à la baisse du taux de croissance, de 1 % à 0,8 %. Cependant l’activité dans les autres secteurs de l’économie se stabilise. La croissance devrait connaître un rebond en 2018 grâce au redressement des cours du pétrole, à la vigueur des autres matières premières et au renforcement de la confiance du secteur privé. « L’assainissement budgétaire appuie l’ajustement extérieur et contribue à maîtriser l’endettement public, mais il est nécessaire de réduire davantage le déficit pour placer la dette sur une trajectoire résolument descendante et pour commencer à épargner une partie des recettes pétrolières du pays afin de renforcer la résilience face aux chocs. Des marges de manœuvre plus amples permettraient en outre d’atténuer les considérables risques qui pèsent à court terme sur le plan de redressement économique du Gabon, dont ceux liés à la volatilité des recettes pétrolières. « Les autorités devraient s’employer à mobiliser les recettes non pétrolières, qui ont chuté à des niveaux historiquement bas. Le repli s’explique certes en partie par les retombées négatives du choc pétrolier et des mouvements de grève des agents des impôts, mais les autorités ont besoin d’accélérer les réformes pour réduire le recours excessif aux exonérations fiscales ad hoc, et corriger les faiblesses de l’administration fiscalo-douanière. « Les autorités devraient également viser à renforcer la gestion des finances publiques. Elles devraient notamment renforcer la gestion de trésorerie à court terme et la prévision des liquidités, en particulier pour éviter toute nouvelle accumulation d’arriérés qui risqueraient d’ébranler la confiance dans la reprise économique. Il convient en outre de mener des réformes pour améliorer le suivi des dépenses liées aux programmes sociaux essentiels, afin de veiller à ce que le poids du rééquilibrage budgétaire ne repose pas de manière disproportionnée sur les couches de population les plus vulnérables. « Pour poursuivre la diversification de l’économie, il faudra un secteur financier capable d’accompagner ce processus. Des mesures énergiques doivent être prises pour mener à terme la résolution des trois banques publiques en difficulté, tout en réduisant dans toute la mesure du possible les coûts budgétaires. Les autorités devraient par ailleurs communiquer clairement leur intention d’apurer de manière graduelle les arriérés intérieurs, ce qui contribuera à inverser la progression des créances improductives et favorisera la croissance du crédit au secteur privé. Les autres mesures destinées à doper la croissance à moyen terme devraient se centrer sur le climat des affaires et la qualité et diffusion des statistiques économiques. « Le programme du Gabon repose sur la mise en œuvre, par les institutions régionales, de politiques et réformes d’accompagnement, dont le durcissement de la politique monétaire, l’élimination des avances statutaires, une réglementation et supervision avisées du secteur bancaire, et des contrôles stricts dans l’octroi de crédit aux banques. », a déclaré M. Tao Zhang, Directeur général adjoint et Président par intérim, après les délibérations du Conseil d’administration sur le Gabon. L’accord triennal élargi en faveur du Gabon, d’un montant de 464,4 millions de DTS (environ 642 millions de dollars au moment de l’approbation ou l’équivalent de 215 % de la quote-part du Gabon) a été approuvé par le Conseil d’administration le 19 juin 2017. Le programme de réformes appuyé par le FMI vise à assurer la stabilité macroéconomique et à jeter les bases d’une croissance durable. Il a également pour objectif de veiller à la viabilité de la dette au niveau national et de contribuer à rétablir et préserver la stabilité extérieure de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). SN