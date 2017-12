Agence Gabonaise de Presse

samedi 23 décembre 2017 Mexant Accrombessi pousuivi par la justice française LIBREVILLE, 23 Décembre (AGP) - L’ancien directeur de cabinet du président gabonais, Maixent Accrombessi, a été mis en examen à Paris le 17 novembre dernier pour « corruption passive d’agent public étranger », « blanchiment en bande organisée de corruption passive », « faux et usage de faux », vendredi 22 décembre selon notre confère « Jeune Afrique » et plusieurs médias français. La justice française soupçonne Maixent Accrombessi d’avoir perçu de l’argent en échange de l’attribution, fin 2005, par le Gabon, d’un marché public de 7 millions d’euros au groupe Marck, une entreprise française spécialisée dans la fabrication d’uniformes militaires. Les policiers de l’Office central anti-corruption (OCLCIFF) s’interrogent sur différents virements, l’un d’environ 300 000 euros et six autres d’un montant total avoisinant les 2 millions d’euros, tous émis par le groupe Marck sur des comptes appartenant à des sociétés gérées par Maixent Accrombessi ou des proches, dont l’homme d’affaires Seydou Kane. Ce dernier a été mis en examen le 20 novembre 2015 pour corruption active et passive d’agent public étranger, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée, recel, faux et usage de faux. Le président du groupe Marck, Philippe Belin, a aussi été mis en examen dans ce dossier, dans le cadre des investigations sur l’homme d’affaires corse Michel Tomi, concernant des contrats passés entre la France et certains pays africains comme le Mali. D’origine béninoise et naturalisé gabonais, Maixent Accrombessi, 52 ans, a occupé le poste de directeur de cabinet jusqu’à son départ, durant l’été 2016, pour raisons de santé. Il a été remplacé par l’ancien gouverneur de la province de l’Ogooué Maritime, Martin Bounguikouma qui à son tour à cédé sa place en septembre dernier à Brice Laccruche Alihanga. SN