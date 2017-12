Agence Gabonaise de Presse

jeudi 28 décembre 2017 Le fonctionnement de la commission ad hoc paritaire du suivi- évaluation du dialogue politique exposé au Premier ministre LIBREVILLE, 28 Décembre ( AGP) - Les membres du bureau de la commission ad hoc paritaire de suivi- évaluation du dialogue politique ont été reçus, mercredi à Libreville, par le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, pour lui présenter l’agenda et les manquements relatifs au fonctionnement. Au cours de cette réunion, il a été question de l’examen des questions relatives au rôle, à la mission et au fonctionnement de la commission, ainsi qu’à l’urgence de l’élaboration par le gouvernement des textes de base qui favorisent la mise en œuvre des actes du dialogue d’Angondje. Le Premier ministre a entendu tour à tour les co- présidents majorité et opposition, Eric Dodo Bouguendza et Moubamba Nziengui sur la feuille de route des commissaires depuis leur nomination le 27 octobre dernier en conseil des ministres. « Le Premier ministre a pu recevoir le bureau aujourd’hui pour pouvoir échanger non seulement sur les travaux préparatoires initiés par la commission ad hoc de suivi-évaluation des actes du dialogue politique, mais aussi pour pouvoir mieux cerner les desideratas des commissaires qui souhaitaient lui transmettre un certain nombre de préoccupations. Et, nous aussi avons pu présenter à monsieur le Premier ministre, la chronologie des faits posés déjà par la commission ad hoc et surtout des aspirations tant attendues des membres de cette commission quant au suivi- évaluation des actes du dialogue », a dit le représentant de la majorité et secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Dodo Bounguendza. Le représentant de l’opposition, Mathieu Mboumba Nziengui a quant à lui affirmé que « ce que nous espérions aujourd’hui, nous l’avons obtenu. Le Premier ministre nous a relevé un certain nombre de questions et nous y avons répondues et beaucoup de chose vont être faites d’ici là. Nous considérons que cette réunion s’est bien déroulée et valait la peine qu’elle ait lieu ». Globalement, la commission est à pied d’œuvre. Son travail se déroule dans un esprit paritaire et consensuel. En dehors de quelques petits balbutiements lors du lancement des travaux, la commission ad hoc paritaire de suivi- évaluation, affirme sa réelle volonté de suivre, d’évaluer et de veiller au respect des actes dialogue politique. Tout comme, elle attend du gouvernement un accompagnement pratique pour la réussite de son action, dans l’intérêt du peuple gabonais et de tous les acteurs politiques. Le Premier Ministre Emmanuel Issoze Ngondet, par ailleurs co- président des assises du dialogue politique s’est pour sa part, réjoui de cette rencontre. Pour lui dans l’esprit du Président de la République Ali Bongo Ondimba, le conclave d’Angondje a été « une excellente opportunité de se parler et de favoriser l’amélioration continue du processus démocratique de notre pays. » Sur la matérialisation des recommandations faites par l’ensemble des dialogueurs, « le gouvernement y contribuera efficacement Parce qu’il s’agit de sortir durablement des contingences conflictuelles pour rétablir la paix et la stabilité au Gabon », a-t-il dit.

Emmanuel Issoze Ngondet s’est dit très préoccupé la question de la traduction en actes des résolutions du dialogue politique d’Angondjé tenu de mars à avril 2017. Les parties prenantes de la commission ad hoc paritaire du suivi évaluation des actes du dialogue, ont procède Jeudi 14 décembre 2017 à Libreville, au lancement de leurs travaux qui devraient durer deux (2) ans, en vue de veiller à la mise en œuvre intégrale des actes dialogue politique tenue d’Andgondjé du mois de mars à avril dernier. Nommée par décret présidentiel lors du conseil des ministres du 27 octobre 2017,avec la contributions des facilitateurs nationaux, la commission ad hoc de suivi et évaluation des actes du dialogue politique est placée sous l’autorité du Président de la République pour un mandat de deux ans. SN