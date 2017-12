Agence Gabonaise de Presse

jeudi 28 décembre 2017 Le trophée du meilleur président des conseils départementaux du Gabon à Alfred Memine-Me Nzue OYEM, 28 Décembre (AGP)- Le président du conseil départemental du Ntem à Bitam, Alfred Memine –Me Zue, a reçu le week-end écoulé, des mains du préfet de ladite localité, Bonaventure Fougues, le trophée de meilleur président des conseils départementaux du Gabon, organisé par la chaine internationale Gabon 24 actualités. C’est la seconde fois consécutive qu’Alfred Memine –Me –Zue est élu meilleur président du conseil départemental des 48 conseils départementaux que compte notre pays, preuve de la bonne gouvernance par la prise en compte des populations en améliorant leur condition de vie. Pour le préfet du département du Ntem à Bitam, Bonaventure Fougues, ce grand honneur pour la 2e fois est non seulement pour le département dont il a la charge, mais aussi, une preuve tangible que l’homme est au service de sa population. ‘’Le département du Ntem est derrière vous car, votre travail en est la preuve. Nous remercions aussi, les plus hautes autorités du pays qui ont bien eu l’idée d’organiser chaque année une enquête pour détecter le meilleur département du Gabon’ ’, a-t-il déclaré. Pour le bénéficiaire, ce trophée appartient au département du Ntem et à tous les membres de l’institution qu’il a la charge pour le travail titanesque qu’ils n’arrêtent pas à fournir, mais aussi, a la population car, grâce à elle, le département du Ntem est élevé au niveau national et mondial. ‘’ Nous remercions les responsables de la chaine Gabon 24 l’initiatrice du concours, sans oublier toutes les personnes qui participent à ce projet grandiose car, être meilleur président du conseil départemental du Gabon n’est pas chose facile avec les difficultés que nous rencontrons’’, a-t-il précisé. Cette cérémonie, présidée par le préfet du Ntem a eu la présence des sous-préfets de Bikondom Meyo-Kyè, du maire de la commune de la Bitam, Jean pierre Obiang Zue et ses adjoints, des directeurs et services en postes dans le département, des chefs de corps et de la notabilité venue des quatre coins de la localité AEE