Agence Gabonaise de Presse

vendredi 29 décembre 2017 Le ministre angolais des Relations extérieures reçu au palais présidentiel LIBREVILLE, 29 Décembre (AGP) - Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu jeudi en audience, Manuel Domingos Augusto, ministre des Relations extérieures et envoyé spécial, porteur d’un message du président de la République angolaise, João Lourenço. Outre la remise du message, les deux hommes ont eu un entretien, lequel a été l’occasion pour l’émissaire du président angolais de consulter le Chef de l’Etat en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) sur les questions de sécurité et de paix. En effet, les crises sécuritaires dans la sous-région, notamment en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA) ont été au coeur des échanges entre les deux hommes. Ali Bongo Ondimba et son hôte se sont également accordés sur la nécessité d’organiser une concertation sur ce sujet, qui sera à l’ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine qui aura lieu en janvier 2018 à Addis-Abeba (Ethiopie). Par ailleurs, le renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et l’Angola a été abordé au cours de cette audience accordée au ministre angolais qui était accompagné, pour la circonstance, de l’ambassadeur d’Angola au Gabon, Joaquim Espirito Santo. Les relations entre l’Angola et le Gabon remontent du début des luttes de libération nationale. Les deux pays sont membres de la CEEAC. SN/FSS