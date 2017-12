Agence Gabonaise de Presse

vendredi 29 décembre 2017 Le projet de loi des finances 2018 approuvé par les sénateurs LIBREVILLE, 29 Décembre (AGP) - Le projet de loi de finances 2018 déposé au parlement par le gouvernement a été adopté, jeudi au sénat à une large majorité, après son approbation en novembre dernier par les députés à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi prévoit des opérations budgétaires et de trésorerie équilibrées en ressources et en charges à 2 688,8 milliards de FCFA, contre 2.860,0 milliards de FCFA dans la Loi de Finances rectificative 2017, soit une diminution de 171,2 milliards FCFA. Dans son intervention, le ministre d’Etat en charge du Budget, Jean Fidèle Otandault a relevé que ce projet de loi de finances 2018, qui est différent avec les innovations dans son élaboration, rime avec la volonté du gouvernement de maîtriser les dépenses publiques, compte tenu du contexte économique que traverse actuellement le Gabon. Il a également rappelé que ce Projet coïncide avec la deuxième année de mise en œuvre du Programme de Relance de l’Economie (PRE) au Gabon. Un programme qui a été conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI) pour la période 2017-2019. A cet effet, en matière de politique budgétaire, le document a accordé une priorité au renforcement de la viabilité des finances publiques. Ce qui suppose la poursuite de l’effort de mobilisation des recettes fiscales et douanières, la maitrise et l’assainissement des dépenses publiques, ainsi que l’approfondissement des dispositions de la nouvelle gouvernance financière dans le pays. Outre la loi de finances 2018, les sénateurs ont également procédé à l’adoption de la loi de règlement pour la gestion 2016. Pour cette loi, il ressort que l’accent a été mis également sur les efforts de réduction du train de vie de l’Etat. Une approche qui a eu l’assentiment des élus de la Chambre Haute. Arrêtée en équilibre à 2 626,01 milliards de FCFA, la loi de finances 2016 a connu une baisse de 24,6 milliards de FCFA, par rapport au niveau des ressources et des charges prévues dans la loi de finances rectificative 2015. De ce fait, sur les charges globales de l’Etat, arrêtées à 2 626,01 milliards de FCFA, soit 2152,1 milliards FCFA en charges budgétaires et 473,8 milliards de FCFA en charges de trésorerie et de financement, on note des dépenses budgétaires ordonnancées à hauteur de 1743,9 milliards de FCFA. On note également à cet effet des annulations de crédits non consommés se chiffrant à hauteur de 408,2 milliards FCFA. Des options qui dénotent le désir de maîtriser les dépenses et de mieux assainir les finances publiques. Le ministre d’Etat, ministre du Budget et des Comptes publics, Jean-Fidèle Otandault, a tenu à remercier vivement les Sénateurs pour leur implication dans l’examen de ces lois essentielles pour le redressement économique et pour la réforme de la gestion des finances publiques au Gabon. A l’issue de la séance plénière, le membre du gouvernement , a remercié vivement les Sénateurs pour leur implication dans l’examen de ces lois essentielles pour le redressement économique et pour la réforme de la gestion des finances publiques au Gabon. SN/FSS