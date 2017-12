Agence Gabonaise de Presse

vendredi 29 décembre 2017 L’ambassadeur de Turquie élevé au grade de « Commandeur dans l’ordre du mérite » au ministère des affaires étrangères LIBREVILLE, 29 Décembre (AGP) - L’ambassadeur de Turquie, Mme Nurdan Bayraktar Golder, a été élevé jeudi, au grade de« Commandeur dans l’ordre du mérite » au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de la Francophonie, de l’Intégration Régionale, chargé des Gabonais de l’Etranger où elle est allée faire ses adieux au chef de ce département ministériel, Noël Nelson Messone. Au terme d’un mandat de plus de deux ans, la diplomate Turque a été décorée au nom du Chef de l’Etat, au grade de Commandeur dans l’Ordre du Mérite par le ministre Messone en présence des ministres délégués, des secrétaires généraux et directeurs généraux. A l’issue de l’audience que lui a accordée le ministre des Affaires Etrangères, Madame Nurdan Bayraktar Golder s’est confiée à la presse. Elle a tenu à exprimer sa « reconnaissance » envers les autorités gabonaises pour leur disponibilité au cours de ces années de travail « intense » et de « coopération », avant remercier le peuple gabonais pour son accueil « chaleureux » Avant le ministère des Affaires étrangères, elle avait été reçue le 21 décembre dernier en audience par le président de la République pour faire également ses adieux. Il faut rappeler que le Gabon et la Turquie ont une intense et excellente coopération multiforme depuis l’arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba. SN/FSS