Agence Gabonaise de Presse

samedi 30 décembre 2017 Loi des finances 2018 : un accent sera mis sur le règlement de la dette intérieure LIBREVILLE, 30 Décembre (AGP) - Au cours d’une conférence de presse animée à Libreville, le ministre d’Etat en charge du Budget et des Comptes publics, Jean Fidèle Otandault, a déclaré que le projet de loi des finances 2018 adopté définitivement jeudi à Libreville par les sénateurs privilégie le règlement de la dette intérieure, faisant place à la dette extérieure qui était prioritaire dans la loi des finances 2017. Pour le ministre d’Etat en charge du Budget et des Comptes publics, l’accent sera mis en 2018 au remboursement de la dette intérieure qui consistera à payer de l’argent dû aux entreprises, en conformité aux prescriptions de plan de relance économique (PRE) initié par le gouvernement, aux orientations des fonds monétaire international (FMI) et du dernier séminaire gouvernemental. La loi des finances 2018 prévoit au total le remboursement de la dette composée des charges de financement et trésorerie à hauteur de 656 milliards de francs CFA. Avec comme amortissement 445 milliards de francs CFA de capital de dette dont 226 milliards pour la dette intérieures et 178 milliards pour la dette extérieure. « En termes de comparaison, la dette intérieure en capital était de 117 milliards de francs CFA en 2017 et 266 milliards en 2018. C’est pour vous dire l’intérêt que nous accordons à la dette intérieure. Nous avons mis l’accent à la dette extérieure l’année dernière à cause des appuis budgétaires notamment aux conditionnalités que nous avons signées avec le FMI. En ce qui concerne donc la dette dans la loi finances 2018, l’accent sera mis à la dette intérieure », a dit Jean Fidèle Otandault. Toutefois, le membre du gouvernement a dit que la poursuite de l’audit de la dette vu qu’il a été prouvé alors qu’il était encore directeur général du contrôle financier, qu’une grande partie de la dette intérieure est « fausse » à hauteur de 650 milliards. Une commission va être mise en place avec le patronat afin de le tour chantier par chantier. Pour le ministre en charge du Budget et des comptes publics, le caractère erroné de la dette intérieure s’explique par le manque d’objectivité et la malhonnêteté des opérateurs économiques qui continuent à réclamer de l’argent à l’Etat alors que leurs dossiers avaient déjà été statués et rejetés lors des différentes rencontres du « Club de Libreville ». Cette situation avait entrainé une guerre de chiffres entre le gouvernement et le patronat. Le 25 Septembre 2017, un nouveau pas vers la validation du montant réel de la dette due aux entreprises locales gabonaises avait été franchi. Le gouvernement avait décidé, au cours d’une rencontre stratégique avec la Confédération Patronale Gabonaise (CPG), de mettre en place une cellule de gestion pour évaluer et par la suite valider un plan de l’épuration du paiement de la dette intérieure sur les trois prochaines années, une nécessité pour un Plan de Relance Economique efficient. A ce jour, sur les 350 milliards de francs CFA prévus au titre de l’exercice 2017, seuls 200 milliards de francs CFA ont été payés. Plusieurs entreprises de la CPG ont bénéficié d’un règlement de 94 milliards de FCFA prévus dans l’année budgétaire en cours. Il faut rappeler que le gouvernement s’était engagé sur la période 2017 à 2020, à payer moins 1300 milliards de FCFA au titre de remboursement de la dette intérieure. SN/FSS