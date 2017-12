Agence Gabonaise de Presse

samedi 30 décembre 2017 La CONASYSED en grève d’une semaine à partir de mercredi prochain LIBREVILLE, 30 Décembre (AGP) - La Convention nationale des syndicats des enseignants du secteur de l’éducation nationale (CONASYSED) a appelé jeudi à l’issue d’une assemblée tenue à la Libreville, à la reconduction du 3 au 12 janvier 2018, de la grève suspendue le 3 mai 2017. Le groupement syndical pose premièrement comme revendications, la réhabilitation officielle de la CONASYSED conformément à la décision no 015/cc de La CONASYSED du 22 juin 2017 affirmant que la CONASYSED conserve sa personnalité juridique, a l’article 4 de la Convention 87 de L’O.I.T, la lettre du ministre du Travail à L’O.I.T du 30 juin 2017 s’engageant a réhabiliter la CONASYSED. En matière de conditions de vie, il y a la non application des nouveaux paramètres la pension retraite réduisant les salaires des enseignants dès janvier 2018, le paiement des arriérés de salaires de 807 plus 19, et la régularisation des situations administratives ; S’agissant de la vie scolaire, la non application des réformes constitutionnelles tendant à supprimer les syndicats, l’organisation du concours interne d’entrée à L’E.N.S prévu les 24 et 25 juin 2017 mais reporté sine die, l’annulation du double flux, l’annulation de l’approche par les compétences fautes des outils indispensables à l’application de cette Approche notamment les cahiers de situation cible et les bulletins de notes qui doivent être mis gratuitement à la disposition des enseignants et des élèves. A cela s’ajoutent respectivement, la construction des établissements scolaires, le respect des Libertés syndicales, le paiement des vacations aux examens 2017, l’arrêt des violences en milieu scolaire, le paiement de la Bourse des élèves, l’annulation des conseils de discipline arbitraires etc... Il faut rappeler que dès sa prise fonction, le nouveau ministre de l’Education nationale Mme Anguilet avait rencontré l’ensemble des syndicats en dehors de la CONASYSED. Elle avait demandé aux responsables syndicaux de lui fournir un document contenant toutes les revendications des enseignants. Elle avait également relevé que le gouvernement était au travail en vue de permettre le paiement des vacations aux enseignants. SN/FSS