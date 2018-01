Agence Gabonaise de Presse

mardi 2 janvier 2018 Ordination de deux nouveaux bergers au diocèse d’Oyem OYEM, 1er Janvier (AGP) – Le nonce apostolique, Francesco Escalanté Molina a procédé, samedi à Oyem, la capitale provinciale du Woleu-Ntem, à l’ordination diaconale, samedi dernier, des Abées, Gaël Nze –Nze et Jean François Edou Essono, à la paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus d’Engone, en présence du gouverneur de la province, Jean Gustave Meviane M’Obiang. La cérémonie solennelle de consécration de ces deux nouveaux serviteurs de Dieu, à laquelle assistaient l’évêque du diocèse d’Oyem, Jean Vincent Ondo Eyene et Joseph Colbert de Makokou, ainsi que les évêques venus de la République de Guinée-Equatoriale, a duré près de trois heures d’horloge, compte tenu du nombre d’étapes à respecter, avant la remise des cadeaux par des milliers de fidèles. Le tout dans une ambiance empreinte de prière, de liesse et d’émotion à la fois. Les textes liturgiques, tirés du livre de 1jean (Ch. : 2, V. 12-17), et de l’évangile de Luc (Ch : 2, versets 36 à 40), ont mis les diacres Gaël Nze- Nze et Jean François Edou Essono, face à leur responsabilité vis-à-vis du peuple de Dieu. Aussi, unis dans un même cœur et devant tout le peuple, ont-ils marqué leur adhésion à la cause de Jésus Christ, en répondant par l’affirmative, aux traditionnelles questions du nonce apostolique. Le nonce apostolique, Mgr Francesco Escalanté Molina, avant de procéder à l’étape finale d’imposition des mains aux nouveaux promus dans la grande famille chrétienne, a invité Dieu à ‘’terminer ce qu’il a commencé’’ avec ces jeunes Gabonais. C’est-à-dire de toujours être avec eux, les soutenir devant toutes les situations qui se présenteraient à eux et que ceux-ci lui restent fidèles dans le service. Après l’ordination proprement dite, le représentant du Saint siège en Républiques du Gabon et Congo Brazzaville avec résidence à Brazzaville, a revêtu les deux nouveaux bergers des vêtements relatifs à leurs nouvelles fonctions dans le corps de Christ et leur a donné les derniers conseils d’usage, suivant la mission de chacun. ‘’Le sacerdoce n’est pas un pouvoir mais un service. Dieu attend que vous soyez des pasteurs de son troupeau, des bergers du troupeau qui vous a été confié. Quand se manifestera le Berger sublime, vous remporterez la couronne qui ne se flétrit pas car, toute vocation est un don de Dieu. Pratiquez les œuvres du Créateur’’, a-t-il déclaré. ‘’Soyez des Luc que l’ange envoie pour annoncer la Bonne nouvelle de Jésus Christ, des modèles pour le troupeau ‘’, a conclu Mgr Francesco Escalanté Molina, en présence des membres de la Conférence épiscopale du Gabon et des évêques venus des autres pays voisins. Signalons que cette cérémonie d’ordination diaconale a eu la présence de cinq (5) évêques à savoir : Jean Vincent Ondo Eyene, évêque du diocèse d’Oyem, Joseph Colbert, de Makokou, Juan Domingo Beka Essono Ayang, Calixto Paulino Essono Abaga Obono, et Miguel Angel Nguema, évêque de Mongomo, Evinayong et Ebibiyin ainsi qu’une forte délégation des prêtres venus Cameroun. AEE/FSS