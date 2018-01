Agence Gabonaise de Presse

vendredi 5 janvier 2018 Présentation du nouveau single de Pierre Claver Akendengue LIBREVILLE, 5 Janvier (AGP) - L’artiste auteur-compositeur gabonais, Pierre Claver Akendengue a présenté, jeudi, au cours d’une conférence de presse, à l’institut français du Gabon à Libreville, son nouveau single de deux titres intitulé "Gabon". Dans sa présentation, l’artiste, auteur-compositeur Pierre Claver Akendengue a expliqué le message qu’il véhicule à travers le titre phare "Gabon". "Dans la chanson Gabon Gnangougnangou, je parle de toute mon affection pour mon pays qui est nôtre. Dans la notion Gnangougnangou, il y a une idée de mignon, jolie, de tendresse et de protection mais aussi de fragilité. Nous nous devons de protéger, de privilégier notre identité culturelle, car la culture exprime à la fois l’âme d’un peuple et son esprit, et chaque citoyen a le devoir de protéger l’identité culturelle de son pays", a-t-il dit. Pour la sortie de ce single, il se produira en concert les 12 et 13 janvier prochain à l’institut français du Gabon dès 20 heures. Pour lui, le single constitue une stratégie en qualité d’artiste professionnel vu la cherté dans la production des albums. C’est dans cette optique qu’il a invité les autorités compétentes à mettre en place des mécanismes pour la création, la production, la promotion et la distribution des oeuvres. Parce que si elles sont produites de manière professionnelle, elles auront la capacité à s’exporter pour que l’artiste vive de son art. Partant du fait que les chaînes de radio et de télévision publiques diffusent plus les produits étrangers notamment de l’Afrique de l’Ouest, il a invité les autorités à privilégier la production locale en réservant ne fut-ce que 40% dans la diffusion des produits nationaux. Cela, pour faire en sorte que les gabonais puissent consommer gabonais. Il a également regretté l’absence des salles de spectacle qui privent les artistes de s’exprimer régulièrement. Tout comme il a déploré le fait qu’il n’a pas été contacté pour l’organisation des 50 ans de musique organisés en sa faveur. Et, tout en rectifiant qu’il compte au total 64 ans de musique, il a qualifiée sa non implication dans l’événement de manque de considération en sa personne. Plutôt que de lui, il a dit que l’homme qui lui a été rendu devait en principe l’être pour l’artiste musicien Hilarion NGUEMA, ou Claude Damas Ozimot ou Aziz Inanga ou Martin Rompavet. Pierre Claver Akendengue constitue une icône de la musique gabonaise avec plusieurs titres à son actif. SN/FSS